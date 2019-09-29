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Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Кремль планирует отставку иркутского губернатора
Фото: kremlin.ru
Ситуация с паводком в Иркутской области серьёзно сказалась на рейтингах главы региона Сергея Левченко. В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.
По данным источников, близких к администрации президента, уход Левченко может совпасть с очередной ротацией губернаторского корпуса. При этом пока губернатора никто не просил писать заявление об отставке. Полномочия чиновника истекают в 2020 году.
Политолог Дмитрий Бадовский пояснил, что администрация Левченко показала не самую эффективную работу во время паводка. Несмотря на это, сам чиновник свой пост покидать не хочет. В случае отставки «по недоверию» КПРФ попытается политизировать этот вопрос, чтобы защититься, считает эксперт.
Не исключён и третий сценарий. По мнению Бадовского, Левченко может сохранить полномочия до 2020 года. В этом случае ему придётся участвовать в выборах. Проигрыш действующего главы региона покажет отношение населения к нему, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что одиннадцать российских губернаторов могут лишиться своих постов в ходе новой волны отставок глав регионов. Рейтинг политической устойчивости составили политологи.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Бадовский , Сергей Левченко , Администрация Президента РФ , КПРФ , Иркутская Область
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