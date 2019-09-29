Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию в Британии 

ТК «Звезда» + ещё 5 32 минуты назад
Sputnik отказали в аккредитации в Британии
Фото: РИА Новости
Соответствующая заявка российской стороны была подана за месяц.
Российскому информагентству Sputnik не выдали аккредитацию на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. При этом соответствующая заявка российской стороны была подана за месяц.
«Аккредитация для СМИ не предоставлена», — сообщают организаторы мероприятия.
В Москве оперативно отреагировали на случившееся. В Министерстве иностранных дел России заявили, что в отношении британских СМИ будут приняты симметричные меры. Об этом сообщает РИА Новости.
Это уже не первый случай, когда консерваторы не допускают на свою конференцию представителей российской стороны. В частности, год назад правящая партия Великобритании отказала сотрудникам посольства России в Лондоне в посещении своего главного ежегодного мероприятия.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
ТК «Звезда»: последние новости
В МИД РФ назвали «опасными» переговоры с США после публикации разговора Трампа и Зеленского В МИД РФ назвали «опасными» переговоры с США после публикации разговора Трампа и Зеленского Слово не воробей: чего ждать миру после публикации беседы Трампа с Зеленский Слово не воробей: чего ждать миру после публикации беседы Трампа с Зеленский В Госдуме ответили на призыв президента Грузии к диалогу с Россией В Госдуме ответили на призыв президента Грузии к диалогу с Россией
Политика , В мире , Другое , МИД , Консервативная партия , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила в Черное море корабли и катера
Украина направила в Черное море корабли и катера186
Быстрее «Циркона»: Токио нацелит на РФ новые ракеты
Быстрее «Циркона»: Токио нацелит на РФ новые ракеты901
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник20
СМИ назвали причину катастроф 737 Max
СМИ назвали причину катастроф 737 Max56
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому445
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение