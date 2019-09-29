В США захотели обнародовать беседы Трампа и Путина

Демократы в Конгрессе США намерены узнать темы бесед американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил в эфире телеканала NBC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.
«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», — цитирует ТАСС слова когрессмена.
После того, как демократы запустили процедуру импичмента Дональда Трампа, Белый дом в оправдание опубликовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Демократы обвиняли президента США в том, что тот просил украинского лидера собрать в Киеве компромат на своего соперника по будущим выборам Джо Байдена.