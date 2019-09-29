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Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы 

RT на русском + ещё 12 3 часа назад
Захарова призвала США обнародовать переговоры Обамы
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.
«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам», — цитирует её ТАСС.
По её словам, у мирового сообщества остались неразрешённые вопросы относительно целого ряда связанных с администрацией Обамы «международных конфликтов», в результате которых произошли гуманитарные катастрофы, в том числе в Ближневосточном регионе и в Северной Африке.
Также Захарова заявила, что публикация стенограммы переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с США опасно.
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Политика , Барак Обама , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Первый канал , ИТАР-ТАСС , США
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