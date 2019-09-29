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В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион 

РИА Новости 2 часа назад
В Крыму ответили на отказ Киева возобновить перевозки
Фото: РИА Новости
Отказ киевских властей возобновить пассажирские перевозки в Крым является большой глупостью, так как крымский регион — это составная часть России и с этим нужно смириться, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.
"Это была и остается большой глупостью со стороны Украины — прекратить транспортное сообщение с Крымом, как составной частью Российской Федерации, которая принесла Украине огромный экономический ущерб, кроме того, они создали проблемы для своих же граждан, массово приезжающих в Крым к родственникам и на отдых. Создавать проблемы своим гражданам — это разве государственная политика?", — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, если украинские власти все-таки примут решение возобновить пассажирское сообщение с Крымом, то это стоит только приветствовать.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Ефим Фикс , ООН , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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