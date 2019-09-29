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Умер первый президент Крыма 

Рамблер + ещё 12 20 минут назад
Юрий Мешков, экс-президент Крыма, скончался в реанимации больницы подмосковного Красногорска на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь политика Марианну.
«Он умер буквально полчаса назад, в больнице», — сказала она.
В сентябре Мешков перенес инсульт во время отдыха в Турции. Затем его перевезли в Россию.
Мешкова избрали президентом Республики Крым в феврале 1994 года. Он хотел ввести на полуострове рублёвую зону, был сторонником военно-политического союза с Россией, считал необходимым предоставить жителям Крыма российское гражданство. Он отмечал, что его программа « позволит прежде всего спастись всем гражданам Республики Крым от окончательного краха того, что раньше называлось экономикой».
«Естественно, этого достичь невозможно, если следовать курсу, предложенному киевским руководством на отрыв от России», — отмечал он.
Весной 1995 года Верховная рада отменила конституцию республики. Крым стал Автономной Республикой, не предполагающей президентского правления.
Последние годы Мешков жил в Подмосковье.
Комментарии26
Политика , Видео , Верховная Рада , Республика Крым
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