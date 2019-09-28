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Американцы рассказали о дружбе России и Монголии 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга смог наладить контакты с российским коллегой Владимиром Путным, считают американские журналисты.
Россия и Китай — друзья поневоле
Политики встречались всего несколько раз, однако монгольский лидер был приглашён на важнейшее событие Москвы в 2020 году — празднование Дня Победы, пишет Bloomberg.
Баттулга, в отличие от своих предшественников, изначально пытался наладить контакт с РФ, тогда как прошлые главы Монголии старались подружиться с Соединёнными Штатами.
Ранее News.ru писал, что Россия и Монголия создадут совместную рабочую группу для оценки перспектив строительства газопровода из РФ через территорию восточноазиатской страны в Китай.
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Политика , Видео , В мире , Монголия
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