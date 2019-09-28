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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
«Хотели бы в очередной раз напомнить, что Пола Уилана задержали с поличным при совершении противозаконных действий, о чем было заявлено открыто. А вот доказательств вины Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Владимира Бута и многих других россиян, которые находятся в заключении в США под надуманными предлогами, американская сторона так и не предоставила», — отметили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее МИД ответил на заявление сестры Уилана о его незаконном содержании под стражей.
Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции.
У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу. У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.
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Комментарии
Политика , Константин Ярошенко , Джон Хантсман , Владимир Бут , Мария Бутина , МИД , ИТАР-ТАСС , США
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