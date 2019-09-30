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Развернуть самолет как Примаков: Захарова объяснила визит Лаврова в США 

Рамблер 48 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос» на Первом канале объяснила решение министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить США несмотря на визовый скандал с российскими дипломатами. По её словам, того требовала ситуация.
Захарова сделала заявление в ответ на вопрос, мог ли Лавров развернуть самолёт и отменить визит в США после того, как узнал о скандале с визами для российских дипломатов. В пример поставили бывшего председателя правительства РФ Евгения Примакова, который в марте 1999 года таким образом выразил протест против бомбардировки Югославии силами НАТО. Представитель МИД уточнила что речь идёт о совершенно разных ситуациях.
«Сейчас задачи совершенно иные — как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — заявила она.
Ранее Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила, что нескольким членам российской делегации, планирующим посетить заседание генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, было отказано в получении американских виз. Причиной отказа стали якобы технические трудности несмотря на то, что документы росийских дипломатов были сданы вовремя. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев пояснил, что речь идёт о 10 делегатах от РФ, включая семерых сотрудников МИДА и самого Косачёва. На произошедшее отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивший ситуацию как «тревожную и, конечно, неприемлемую». Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обязательно ответит на невыдачу виз российским дипломатам, и призвал международное сообщество рассмотреть вопрос о переносе важных мероприятий на другие площадки, где «принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям».
Комментарии52
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Евгений Примаков , Сергей Лавров , Константин Косачев , МИД , ООН , Совет Федерации , Правительство РФ , НАТО , США
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