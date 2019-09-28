РФ и США обсудили судьбу СНВ-3

Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3

Договор СНВ-3 является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.

Встреча высокопоставленных представителей двух государств состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН

Стороны выразили готовность обсуждать вопрос и делать это в более широком формате, с привлечением представителей других стран. Сергей Лавров выступил за любой формат обсуждения актуальной проблематики.

«Но в любом случае наша позиция такая: ДСНВ, который истекает уже в феврале 2021 года, при всех обстоятельствах нужно было бы продлить. Надеюсь, что у нас с американскими коллегами продолжится разговор на эту тему», — заявил глава МИД России.

Договор СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, на сегодняшний день остается единственным действующим договором между США и Россией об ограничении вооружений.