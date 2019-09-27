Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров поставил диагноз Пелоси после новых обвинений России 

SM News 35 минут назад
Лавров поставил диагноз Пелоси после новых обвинений
Фото: mid.ru
Глава МИД России Сергей Лавров назвал паранойей слова председателя Палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси, которая заявила о вмешательстве Москвы в скандал Киева и Вашингтона.
В скандале с Трампом увидели руку Москвы
"Обвинения России во все новых смертных грехах. Сегодня Нэнси Пелоси сказала, что за инцидентом вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", — отметил Сергей Лавров.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Пелоси делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуёмном стремлении свалить президента США.
«Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским — это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо», — резюмировал Алексей Пушков.
Напомним, из-за разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начался скандал. Демократы заподозрили американского лидера в попытке давить на украинского коллегу, чтобы получить компромат на сына конкурента по президентской гонке Джо Байдена.
Белый дом в попытках оправдаться пошел на беспрецедентный шаг. Администрация Трампа опубликовала стенограмму беседы, которые, как правило, не становятся достоянием общественности.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
SM News: последние новости
Путин обсудил с Совбезом «послание» Европы и Азии по ДРСМД Путин обсудил с Совбезом «послание» Европы и Азии по ДРСМД Соловьев удивлен санкциями США «за борьбу с террористами в Сирии» Соловьев удивлен санкциями США «за борьбу с террористами в Сирии» Пушков посмеялся над опасным для украинцев авиасообщением с Россией Пушков посмеялся над опасным для украинцев авиасообщением с Россией
Комментарии
Политика , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Совет Федерации , Конгресс США , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продажу Турции С-400 назвали ошибкой
Продажу Турции С-400 назвали ошибкой318
Названо условие возобновления авиасообщения с Грузией
Названо условие возобновления авиасообщения с Грузией1
Песков пошутил о специальном телефоне Путина
Песков пошутил о специальном телефоне Путина
Анонсировано «антироссийское турне» Помпео
Анонсировано «антироссийское турне» Помпео29
В Шереметьево произошло новое ЧП
В Шереметьево произошло новое ЧП25
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение