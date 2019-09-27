Лавров поставил диагноз Пелоси после новых обвинений

Глава МИД России Сергей Лавров назвал паранойей слова председателя Палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси, которая заявила о вмешательстве Москвы в скандал Киева и Вашингтона.
"Обвинения России во все новых смертных грехах. Сегодня Нэнси Пелоси сказала, что за инцидентом вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", — отметил Сергей Лавров.
Лавров: Обвинения России во все новых смертных грехах. Сегодня Нэнси Пелоси сказала, что за инцидентом вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех! pic.twitter.com/senT8neXgS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 сентября 2019 г.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Пелоси делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуёмном стремлении свалить президента США.
«Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским — это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо», — резюмировал Алексей Пушков.
Напомним, из-за разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начался скандал. Демократы заподозрили американского лидера в попытке давить на украинского коллегу, чтобы получить компромат на сына конкурента по президентской гонке Джо Байдена.
Белый дом в попытках оправдаться пошел на беспрецедентный шаг. Администрация Трампа опубликовала стенограмму беседы, которые, как правило, не становятся достоянием общественности.