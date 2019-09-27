Лавров поставил диагноз Пелоси после новых обвинений

Лавров: Обвинения России во все новых смертных грехах. Сегодня Нэнси Пелоси сказала, что за инцидентом вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех! pic.twitter.com/senT8neXgS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 сентября 2019 г.