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Песков пошутил о специальном телефоне Путина 

Рамблер 15 минут назад
Песков пошутил о специальном телефоне Путина
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета. Об этом сообщает РИА «Новости».
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
«Не очень и толстый», — заметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности эта информация.
Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что для важных переговоров «в полевых условиях» российский президент использует специальный мобильный телефон, который «немного толще» обычных. В нем предусмотрено несколько уровней защиты, полностью исключающих возможность перехвата разговора.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Московский комсомолец
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