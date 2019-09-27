Песков пошутил о специальном телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не очень и толстый», — заметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности эта информация.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что для важных переговоров «в полевых условиях» российский президент использует специальный мобильный телефон, который «немного толще» обычных. В нем предусмотрено несколько уровней защиты, полностью исключающих возможность перехвата разговора.