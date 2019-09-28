Лавров: Запад взял курс на нарушение международного права

«Неотъемлемой частью международного права, наряду с резолюциями Совета Безопасности, являются универсальные конвенции. Запад и их хотел бы подменить своими правилами», — сказал он, приведя в пример ситуацию с ОЗХО. По его словам, технический секретариат организации путем манипуляций и давления незаконно получил атрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совбеза ООН.

Лавров отметил, что также продолжаются игры с конвенциями, которые обязывают страны обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и иные права национальных меньшинств. «Наши западные коллеги и здесь руководствуются своими правилами: закрывают глаза на открытое лишение нацменьшинств соответствующих прав, потворствуют сохранению в Европе позорного феномена безгражданства», — добавил дипломат.

По его словам, курс Запада на ревизию международного права «все чаще проявляется и в настойчивой линии на переписывание итогов Второй мировой войны, оправдание множащихся проявлений неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста».