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Лавров: Запад взял курс на нарушение международного права 

Парламентская газета + ещё 2 28 минут назад
«Запад взял курс на нарушение международного права»
Фото: EPA
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Запад взял курс на подмену международных конвенций собственными правилами. Его слова в пятницу приводит ТАСС.
«Неотъемлемой частью международного права, наряду с резолюциями Совета Безопасности, являются универсальные конвенции. Запад и их хотел бы подменить своими правилами», — сказал он, приведя в пример ситуацию с ОЗХО. По его словам, технический секретариат организации путем манипуляций и давления незаконно получил атрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совбеза ООН.
Лавров отметил, что также продолжаются игры с конвенциями, которые обязывают страны обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и иные права национальных меньшинств. «Наши западные коллеги и здесь руководствуются своими правилами: закрывают глаза на открытое лишение нацменьшинств соответствующих прав, потворствуют сохранению в Европе позорного феномена безгражданства», — добавил дипломат.
По его словам, курс Запада на ревизию международного права «все чаще проявляется и в настойчивой линии на переписывание итогов Второй мировой войны, оправдание множащихся проявлений неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста».
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Комментарии
Политика , В мире , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , ОЗХО , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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