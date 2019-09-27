Анонсировано «антироссийское турне» Помпео

Госдепартамент США анонсировал турне главы ведомства Майка Помпео по странам Южной Европы. Как сообщает «Взгляд» со ссылкой на западные СМИ, целью визита будет борьба с распространением российского влияния.

С 1 по 6 октября госсекретарь посетит Италию, Ватикан, Грецию, Черногорию и Северную Македонию.

В Риме Помпео проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и министром иностранных дел Луиджи Ди Майо.

В Ватикане госсекретарь выступит с речью на Симпозиуме по партнерству с религиозными организациями. У него также запланированы встречи с папой Франциском, государственным секретарем Ватикана кардиналом Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Галлахером.

Также Помпео посетит итальянский город Абруццо, откуда родом его предки.

В Черногории Помпео проведет встречи с президентом, премьером и главой МИД. В Северной Македонии он встретится с президентом и премьер-министром. И, наконец, в Греции Помпео проведет переговоры с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны.

По информации западных СМИ, во время встреч Помпео будет предпринимать меры, направленные на борьбу с влиянием России. Как сообщил высокопоставленный представитель США, в Черногории и Северной Македонии госсекретарь обсудит «попытки России посеять здесь противоречия».