РФ отказалась обвинять Трампа и Помпео из-за виз

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не причастны к невыдаче американских виз членам российской делегации в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
По словам Лаврова, эту информацию ему подтвердил лично американский госсекретарь. Он также подчеркнул, что не сомневается в непричастности Трампа и Помпео к ситуации с визами российским делегатам.
Российский министр также заявил, что сложившаяся ситуация будет учитываться при проведении международных мероприятий в США в будущем. «Мы будем перепроверять десять раз, насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции от руководства Госдепартамента», — сказал он, добавив, что Россия не оставит случившееся без ответа.
25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки. Он также связал это с отказом выдать визы российской делегации.
24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.