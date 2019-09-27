РФ отказалась обвинять Трампа и Помпео из-за виз

Россия отказалась обвинять Трампа и Помпео в невыдаче виз делегатам

По словам Лаврова, эту информацию ему подтвердил лично американский госсекретарь. Он также подчеркнул, что не сомневается в непричастности Трампа и Помпео к ситуации с визами российским делегатам.

Российский министр также заявил, что сложившаяся ситуация будет учитываться при проведении международных мероприятий в США в будущем. «Мы будем перепроверять десять раз, насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции от руководства Госдепартамента », — сказал он, добавив, что Россия не оставит случившееся без ответа.

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки. Он также связал это с отказом выдать визы российской делегации.