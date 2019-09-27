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Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость ситуации с визами США 

RT на русском 48 минут назад
Лавров обратил внимание Помпео на ситуацию с визами США
Фото: ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в Нью-Йорке широкий круг вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и на Корейском полуострове.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Обсуждался широкий круг вопросов совместной повестки дня. Министры обсудили также перспективы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и другие», — цитирует ведомство РИА Новости.
Там отметили, что Лавров указал коллеге на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.
Ранее Лавров и Помпео начали встречу на полях Генассамблеи ООН.
Их переговоры продлились чуть меньше часа.
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Политика , США , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН , РИА Новости , Нью-Йорк
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