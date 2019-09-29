В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому

В МИД назвали опасным ведение переговоров с США

В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно. Публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского нанесла удар по международной дипломатии. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это, безусловно, меняет… форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь…после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала Захарова.

По ее словам, обнародование телефонного разговора может стать уроком президенту Зеленскому — нельзя безоговорочно считать Вашингтон лучшим другом и союзником и переоценивать роль США. Дипломат отметила, что «этот колоссальный политический урок» должен научить Зеленского и «ситуация на Украине может пойти по-другому».

«Точно так же Украину как государство американский истеблишмент может слить ровно в тот момент, когда это будет удобно и нужно», — сказала Захарова.

Ранее в США опубликовали стенограмму разговора Трампа и Зеленского, сняв с нее гриф секретности. Зеленского никто в известность об этом не ставил. В результате была публично обнародована информация о том, что Зеленский не доверяет ЕС, во всем слушается Трампа и ставит только на США.

Также Трамп попросил Зеленского провести на Украине прокурорское расследование против Джо Байдена и его сына, связанных с киевскими олигархами и украинским энергетическим сектором.

Байден, вероятно, станет основным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Поэтому Трамп рассчитывал дискредитировать его данным расследованием. Однако, анонимный агент спецслужб США, шпионящий за президентом и ставший свидетелем разговора, обвинил Трампа в нарушении конституции. Белый дом был вынужден опубликовать стенограмму общения Трампа и Зеленского.

Теперь противники Трампа добиваются его импичмента. Они ставят ему в вину то, что он попросил иностранное государство вмешаться в выборы и дискредитировать политического оппонента.

Мировая дипломатия до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Нарушены вековые правила игры — телефонные переговоры лидеров не могут быть преданы гласности, тем более, без согласия одного их них.

На Украине, тем временем, граждане потребовали опубликовать все распечатки телефонных переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.