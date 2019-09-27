Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США 

RT на русском 1 час назад
Захарова ответила США о «руке Москвы» в скандале с Трампом
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала дипломат в Facebook.
Ранее Пелоси предположила, что Москва «приложила к этому руку» к этой истории.
24 сентября спикер объявила о начале процедуры импичмента Трампа. По её мнению, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал целостность выборов, надавив на Зеленского.
Впоследствии Белый дом опубликовал расшифровку разговора двух лидеров. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
RT на русском: последние новости
Переговоры Лаврова и Помпео продлились менее часа Переговоры Лаврова и Помпео продлились менее часа МИД России подготовил ответ на невыдачу виз США российской делегации МИД России подготовил ответ на невыдачу виз США российской делегации Contra Magazin: Иран, Россия и Турция говорят доллару «Прощай!» Contra Magazin: Иран, Россия и Турция говорят доллару «Прощай!»
Комментарии1
Политика , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на скандал с Малаховым
МИД отреагировал на скандал с Малаховым91
В Рязани расправились с блокадником и его женой
В Рязани расправились с блокадником и его женой33
В скандале с Трампом увидели руку Москвы
В скандале с Трампом увидели руку Москвы117
Киев опасается восстановления авиасообщения с РФ
Киев опасается восстановления авиасообщения с РФ343
Малахов ответил Киргизии
Малахов ответил Киргизии140
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение