Захарова ответила США о «руке Москвы» в скандале с Трампом

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала дипломат в Facebook.

Ранее Пелоси предположила, что Москва «приложила к этому руку» к этой истории.

24 сентября спикер объявила о начале процедуры импичмента Трампа. По её мнению, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал целостность выборов, надавив на Зеленского.