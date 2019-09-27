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Турчак предложил подписать меморандум о невмешательстве стран во внутренние дела 

Рамблер 1 час назад
Турчак предложил подписать меморандум о невмешательстве стран во внутренние дела
Фото: РИА Новости
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил разработать и подписать меморандум о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга. Как пишут принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости», такое предложение он высказал на конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» в Калининграде.
Турчак отметил, что Россия придерживается принципов уважения суверенитета, политической независимости и равенства европейских стран, а также считает невмешательство во внутренние дела друг друга основой безопасности Европы.
Турчак напомнил, что в 2018 году «ЕР» предлагала подписать аналогичный меморандум на ассамблее парламентских партий стран Азии, теперь делает это в Европе.
«Мы уже обсуждали этот вопрос со многими парламентскими партиями в Европе и готовы к активным совместным действиям по разработке соответствующего многостороннего меморандума», — заявил секретарь Генсовета «ЕР».
По словам Турчака, меморандум предложено подписать Народной партии Испании, партии «Лига Севера» (Италия), АКЕЛ (Кипр), «Ени Азербайджан», «Процветающей Армении», «Фидес» (Венгрия), Новой Демократии (Греция), республиканскому общественному объединению «Белая Русь» (Белоруссия), Сербской прогрессивной партии и Сербской народной партии.
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Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Демьян Кудрявцев , Единая Россия , Ведомости , Калининград
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