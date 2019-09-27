Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Забыла сказать, что Путин наклонил Пизанскую башню». Обвинение Пелоси развеселило сенаторов 

360tv.ru 1 час назад
«Забыла сказать, что Путин наклонил Пизанскую башню»
Фото: РИА Новости
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Россию в причастности к скандалу вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. «360» попытался разобраться, что она имела в виду. Найти смысл не получилось.
«Видимо, она рассказывала свой сон. По-моему, еще ничего не было, что происходило в отношении Украины и Америки, в чем бы не обвиняли Россию. Но если им так нравится — пусть так считают», — заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, что подобные обвинения России предъявляют уже не в первый раз — похожая ситуация была во время прошлых президентских выборов в США, когда победил Дональд Трамп.
Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич удивился, что Пелоси не обвинила в этом лично президента России Владимира Путина.
«Думаю, она или забыла, или упустила что «и лично Путин» (к этому причастен — прим. ред.). При этом она должна была сказать, что видела, как Путин, как-то посещая Берлускони и путешествуя с ним, прислонился к Пизанской башне и наклонил ее», — сказал он с сарказмом.
Клинцевич подчеркнул, что подобные заявления в адрес России когда-нибудь обернутся против них самих.
«Я думаю, что слава богу, что медийные люди делают такие глупости, потому что рано или поздно глубоко оболваненной западной публике, которой СМИ пичкают эти все глупости, тоже станет понятно, они тоже начнут думать, что все-таки что-то происходит не так. Украина поссорилась с США, а виновата Россия. Скорее всего, и Зеленскому, и Трампу, когда шел разговор, кто-то из наших специалистов что-то подшептывал на ушко и говорил, на что обратить внимание. Жалко, что все это в ее словах не стало достоянием такой широкой общественности», — пояснил он.
Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, в свою очередь, считает, что подобные заявления не способны навредить России.
«Комментировать здесь нечего, кроме одного слова — глупость. На лицо многолетняя попытка сдерживания России любой ценой. Обвинить Россию во всех смертных грехах, применить как можно больше санкций против России, для того, чтобы сохранить однополярный мир. Этого не получится, мы уже сказали и доказали это. Поэтому эти все попытки оклеветать Россию, они обречены на провал», — заключил Джабаров.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
360tv.ru: последние новости
Россия поверила в полный развал СВПД Россия поверила в полный развал СВПД Дело против Байдена на Украине закрыли еще два года назад Дело против Байдена на Украине закрыли еще два года назад Лукашенко предложил ввести своих миротворцев в Донбасс Лукашенко предложил ввести своих миротворцев в Донбасс
Комментарии
Политика , В мире , США , Владимир Джабаров , Франц Клинцевич , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на скандал с Малаховым
МИД отреагировал на скандал с Малаховым91
В Рязани расправились с блокадником и его женой
В Рязани расправились с блокадником и его женой30
В скандале с Трампом увидели руку Москвы
В скандале с Трампом увидели руку Москвы117
Киев опасается восстановления авиасообщения с РФ
Киев опасается восстановления авиасообщения с РФ342
Малахов ответил Киргизии
Малахов ответил Киргизии140
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение