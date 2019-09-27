На Украине рассказали о расследовании дела сына Байдена

Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, заявил замгенпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радио "Новое время".
По его словам, прокурор еще 1 августа 2017 года вынес решение о закрытии этого дела, в частности, это было обусловлено тем, что оно безрезультатно расследовалось около двух лет.
"Как будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень.
Позиция проста — мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий", — добавил Холодницкий.
Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Опубликованная стенограма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что за это президент предлагал гарантии помощи Киеву, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Назначенный после Шокина генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, с которыми могли бы быть связаны Байден-старший или его сын.