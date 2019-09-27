МИД отреагировал на скандал с Малаховым

«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова», — сообщается в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении также говорится, что во время планового контакта киргизские дипломаты среди прочего подняли вопрос относительно высказываний Малахова по ситуации с гибелью россиянина в ДТП, где за рулем находился гражданин Киргизии.

В МИД подчеркнули, что Малахов выразил свое личное мнение, которое не имеет отношения к двусторонним отношениям между РФ и Киргизией.