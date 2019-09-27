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МИД отреагировал на скандал с Малаховым 

Рамблер 39 минут назад
МИД Киргизии не вызывал российского представителя из-за высказываний телеведущего Андрея Малахова, заявили в МИД России.
Малахов ответил Киргизии
«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова», — сообщается в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении также говорится, что во время планового контакта киргизские дипломаты среди прочего подняли вопрос относительно высказываний Малахова по ситуации с гибелью россиянина в ДТП, где за рулем находился гражданин Киргизии.
В МИД подчеркнули, что Малахов выразил свое личное мнение, которое не имеет отношения к двусторонним отношениям между РФ и Киргизией.
24 сентября вышла программа Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой обсуждалась гибель «колбасного короля» Александра Маругова. Он попал в ДТП на такси, за рулем которого находился киргиз Исламбек Акбаров. Телеведущий высказал предположение, что Акбаров мог специально за деньги устроить ДТП.
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Политика , Видео , Александр Маругов , Андрей Малахов , МИД , Кыргызстан
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