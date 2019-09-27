Матвиенко: россиянам не из чего копить на пенсию

Матвиенко рассказала о невозможности для россиян накопить на пенсию

По её словам, этот факт не позволит в полной мере задействовать законопроект о гарантированном пенсионном продукте, передаёт РИА Новости.

"На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем", — считает Матвиенко.

Кроме того, жители страны из-за постоянных изменений не понимают механизмов, по которым формируется и начисляется пенсия.