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В МИД РФ осудили циничность и беспринципность политики Вашингтона 

Российская Газета 41 минуту назад
В МИД РФ осудили политику Вашингтона
Фото: РИА Новости
Напомним, что накануне министерство финансов США заявило о введении санкций в отношении одной организации, пяти судов и трех физических лиц из России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и "поставкой топлива российским вооруженным силам".
В частности, под санкции попали суда "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077, а также российские граждане Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, активы которых на территории Соединенных Штатов будут заморожены. Эти санкции, отметили на Смоленской площади, стали 75-ми с 2011 года с тех пор, как Белый дом свернул объявленную им же "перезагрузку" двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением.
Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва "давно с тревогой отмечала, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джабхат ан-Нусры" и "Хайат Тахрир аш-Шам" (эти организации признаны Верховным судом террористическими и запрещены в РФ — ред.), снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они являются прямыми наследниками "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ — ред.) и повсеместно признаны террористическими организациями".
В МИД РФ подчеркнули, что тем самым Соединенные Штаты уличили себя в откровенном пособничестве терроризму.
"Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", — заключили в российском министерстве иностранных дел, приведя пример, как три года назад, вводя санкции против российской компании "Совфрахт", обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, в Вашингтоне еще прикрывались ссылками на "желание надавить на Россию в крымском контексте".
На Смоленской площади заверили, что Москва будет продолжать борьбу с террористами в Сирии, несмотря на покровительство им со стороны Соединенных Штатов, а также подчеркнули то, что американцы незаконно оккупируют часть территории этой суверенной страны, тем самым препятствуя прекращению сирийского конфликта.
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Комментарии
Политика , Илья Логинов , МИД , Джебхат ан-Нусра , Казначейство США , Аль-Каида , Сирия , США
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