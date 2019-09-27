Антонов дал совет преемнику Хантсмана относительно сомнительных встреч в России

«Ответ очень простой. Не надо торопиться с визитами к неизвестно кому, надо соблюдать четкую, выдержанную, ясную дипломатическую практику, протокол», — заявил Антонов в интервью ТАСС в ответ на просьбу дать совет американскому коллеге.

«На первом этапе я бы посоветовал больше слушать, пытаться понять российскую аргументацию, внешнюю политику, — отметил посол России в Вашингтоне. — Убедиться в том, что все, что мы делаем, не направлено против США, и нащупать те или иные моменты, оттолкнувшись от которых можно было бы улучшать российско-американские отношения».

«Буду очень заинтересован в установлении с ним нормальных, прагматичных, доверительных отношений, чтобы можно было вместе, вдвоем решать те задачи, которые ставят перед нами наши президенты», — заявил Антонов на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.