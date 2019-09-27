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Антонов дал совет преемнику Хантсмана относительно сомнительных встреч в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Антонов дал совет преемнику Хантсмана
Фото: ТАСС
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов дал «простой» совет преемнику главы американского диппредставительства в Москве Джона Хантсмана относительно сомнительных встреч в России.
«Ответ очень простой. Не надо торопиться с визитами к неизвестно кому, надо соблюдать четкую, выдержанную, ясную дипломатическую практику, протокол», — заявил Антонов в интервью ТАСС в ответ на просьбу дать совет американскому коллеге.
«На первом этапе я бы посоветовал больше слушать, пытаться понять российскую аргументацию, внешнюю политику, — отметил посол России в Вашингтоне. — Убедиться в том, что все, что мы делаем, не направлено против США, и нащупать те или иные моменты, оттолкнувшись от которых можно было бы улучшать российско-американские отношения».
«Буду очень заинтересован в установлении с ним нормальных, прагматичных, доверительных отношений, чтобы можно было вместе, вдвоем решать те задачи, которые ставят перед нами наши президенты», — заявил Антонов на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, в середине августа глава американской администрации Дональд Трамп сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о скорой отставке Хантсмана. Сам Хантсман, подводя итоги своей деятельности, сравнил работу в Москве с «дипломатической окопной войной», однако заявил о стабилизации отношений между Россией и США. Главным претендентом на должность американского посла в России является Джон Салливан.
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Комментарии
Политика , Джон Хантсман , Джон Салливан , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ИТАР-ТАСС , Москва
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