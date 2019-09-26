При помощи Швейцарии: Лавров встретился с главой МИД Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, «на полях» 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани.

Беседа была организована при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — говорится в комментарии МИД РФ.

Накануне Лавров заявил, что прямое авиасообщение Грузией должно быть восстановлено, такого же мнения придерживаются и большинство грузин, передает ФАН.

По его словам, многие в Грузии не поддерживают антироссийские выступления, вызванные ситуацией, когда депутат Госдумы , президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала МАП», — указал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал также на заведомый характер этого скандала.

«Там не было ничего, кроме согласованной процедуры, прерванной беснующейся толпой с заранее заготовленными плакатами, между прочим. Они шли на это сознательно. И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале.

Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», — пояснил российский министр.

Беспорядки антироссийского характера в Тбилиси начались 20 июня, когда оппозицию не устроило, что Сергей Гаврилов занял место спикера парламента во время открытия МАП. На это международное мероприятие, которое проходило в стенах грузинского парламента, приехали более 20 делегаций из разных стран.

Депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» потребовали от российских депутатов «убираться вон из парламента». После этого грузинские парламентарии сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собрались около 10 тыс. активистов, требовавших от ряда чиновников уйти в отставку. В результате спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе добровольно оставил свою должность, передает НСН.

Вскоре Россия отменила прямое авиасообщение с Грузией и начала вывозить туристов. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что в Грузии любят и ждут россиян, а все претензии Тбилиси касаются поведения российских властей. При этом двумя днями ранее она назвала Россию «врагом и оккупантом».

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила: заявление Зурабишвили о том, что политические распри Москвы и Тбилиси не касаются россиян, и те должны, как и прежде, приезжать на грузинские курорты, продиктовано исключительно страхом потери прибыли, а не братскими чувствами.

На пресс-конференции, которая прошла в первые дни после появления информации о прекращении авиасообщения, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили сообщил, что убытки Грузии от потери турпотока из России могут составить $750 млн В нынешнем месяце в Тбилиси вновь прошли акции протеста. Одна акция собралась у резиденции Саломе Зурабишвили, которая в августе помиловала 34 осужденных. Вторая акция прошла перед парламентом Грузии против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахарии на посту премьер-министра.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Москве трудно понять негативное отношение, которое грузины проявляют по отношению к россиянам, поддерживающим грузинскую экономику.

«Разве можно так относиться к стране, которая тебе помогает, которая перечисляет средства, туристы которой приезжают? Наоборот, нужно о них заботиться, нужно создавать комфорт, условия для того, чтобы приехали вновь», — отметил спикер.

Также парламентарий призвал грузин прекратить «заниматься русофобией».