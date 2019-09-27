Антонов продвинул в ООН идею через Великобританию

Посол РФ в США рассказал, как в ООН приняли российскую идею, выданную за британскую

"Около 15 лет назад в рамках ООН мы обсуждали проблемы нераспространения ядерного оружия, — обратил внимание он. — У нас сложились доверительные отношения с британским послом. Пришла интересная идея, но я был твердо уверен, что если ее предложит российская сторона, то из-за отсутствия доверия между западными государствами и Россией она не пройдет".

"Мы встретились [с британским коллегой], попили кофе. Я рассказал существо проблемы, объяснил все как есть", — рассказал Антонов. По его словам, российская инициатива не вступала в противоречие с интересами Великобритании и США.