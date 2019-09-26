Лавров начнёт встречу с Помпео с визовой проблемы

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал грядущую встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. По словам дипломата, российская сторона должна будет начать переговоры с обсуждения визовой проблемы.
Кроме того, важным вопросом станет введение новых санкций в отношении российских компаний. При этом дипмиссия, по словам посла, рассчитывала на то, что министры сконцентрируются на улучшении отношений между странами, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США.