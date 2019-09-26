Посол: Лавров начнёт встречу с Помпео с визовой проблемы

Кроме того, важным вопросом станет введение новых санкций в отношении российских компаний. При этом дипмиссия, по словам посла, рассчитывала на то, что министры сконцентрируются на улучшении отношений между странами, передаёт «Интерфакс».