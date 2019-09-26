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Власти Чечни опровергли сообщения о болезни Рамзана Кадырова 

News.ru 1 час назад
В Чечне опровергли сообщения об угрозе здоровью Кадырова
Фото: News.ru
Здоровью главы Чечни Рамзана Кадырова ничего не угрожает, у него сезонная простуда. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ (острое респираторное заболевание. — News.ru). Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений, — цитирует Сулейманова издание «Чечня сегодня».
Также министр сообщил, что «на данный момент здоровью руководителя региона ничего не угрожает». Рамзан Кадыров, по его словам, «получает банальное противогриппозное лечение» и в ближайшее время «приступит к своим должностным полномочиям».
Ранее в соцсетях сообщалось, что Рамзан Кадыров якобы серьёзно болен и в связи с этим его на самолёте собираются отправить в Москву. Перед тем как эту информацию опроверг глава республиканского Минздрава, данные сообщения подвергали сомнению многочисленные пользователи из числа жителей региона.
Как писал News.ru, ранее житель Чечни, снявшийся на видео с выходящей замуж дочерью, публично извинился после того, как его раскритиковал Рамзан Кадыров. Чиновник счёл, что поведение мужчины не соответствует местным нравам.
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Комментарии2
Политика , Рамзан Кадыров , Эльхан Сулейманов , Минздрав РФ , Чеченская Республика
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