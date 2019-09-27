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Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам 

Lenta.ru + ещё 18 16 минут назад
Россия обвинила США в пособничестве террористам
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел России прокомментировало очередные антироссийские санкции со стороны США, которые были введены за поставки авиатоплива в Сирию российским военным.
«Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что для России санкции не представляют ничего нового. Дипломаты подчеркнули, что страна продолжит бороться с террористами в Сирии несмотря на противодействие со стороны США.
«Решительно осуждаем циничность и беспринципность политики Вашингтона», — заключили в МИД.
Об очередном расширении санкций со стороны США стало известно 26 сентября. Под ограничения попали три гражданина России, которые работают в компании «Совфрахт», пять судов, а также логистическая фирма Maritime Assistance. Все они участвовали в поставках авиатоплива для российского контингента в Сирии, поддерживая таким образом режим президента этой страны Башара Асада.
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Политика , В мире , США , Башар Асад , МИД , Сирия
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