Россия обвинила США в пособничестве террористам

Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам

«Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что для России санкции не представляют ничего нового. Дипломаты подчеркнули, что страна продолжит бороться с террористами в Сирии несмотря на противодействие со стороны США.

«Решительно осуждаем циничность и беспринципность политики Вашингтона», — заключили в МИД.