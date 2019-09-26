Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

«Мобильник не простой»: СМИ рассказали о телефоне Путина

За телефонные переговоры президента отвечает Служба специальной связи и информации ФСО России . Официальные переговоры ведутся строго с соблюдением протокола: он, в частности, предписывает участие в разговоре переводчика, даже если оба собеседника хорошо знают общий язык.

Даже если президент находится вне своего рабочего кабинета, он все равно может совершить важные телефонные переговоры: в машине президента есть целая телефонная станция, спецсвязь также имеется у людей, отвечающих за его охрану. Разговоры происходят по специальному «толстому» мобильнику.

«Мобильник не простой, он немного толще тех, что используем мы. Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен — нулевая», — рассказал собеседник издания.

Он также рассказал, что спецсвязь ФСО использует военные спутники, сигнал зашифрован, а на его расшифровку потребуется не один год.