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Впервые с 2008 года: главы МИД РФ и Грузии переговорили 

Рамблер + ещё 6 21 минуту назад
В отношениях России и Грузии наметился прорыв
Фото: РИА Новости
Главы МИД России и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкалиани провели встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Как сообщает «Коммерсант», личных контактов министров иностранных дел двух стран не было с 2008 года.
В пресс-службе МИД России указали, что встреча прошла при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.
В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Лавров И Залкалиани обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Политика , В мире , Кавказ , Сергей Лавров , Давид Залкалиани , Генассамблея ООН , МИД , Грузия , Нью-Йорк
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