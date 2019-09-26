В отношениях России и Грузии наметился прорыв

Впервые с 2008 года: главы МИД РФ и Грузии переговорили

Как сообщает «Коммерсант», личных контактов министров иностранных дел двух стран не было с 2008 года.

В пресс-службе МИД России указали, что встреча прошла при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Лавров И Залкалиани обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности.