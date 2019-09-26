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В МИД России назвали ожидаемыми призывы талибов к бойкоту выборов в Афганистане 

ТАСС 18 минут назад
В МИД РФ не удивились бойкоту выборов в Афганистане
Фото: РИА Новости
Призывы представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) бойкотировать президентские выборы в Афганистане ожидаемы. Об этом заявил в четверг журналистам на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Это ожидаемо. Они всегда не признают эти выборы честными", — сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля. Их переносили уже несколько раз.
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Политика , В мире , Замир Кабулов , Генассамблея ООН , МИД , Талибан , Афганистан
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