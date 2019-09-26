Китай призвал РФ вместе защищаться от влияния извне

Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих стран

Китаю и России необходимо совместно противостоять протекционизму и защищать национальные суверенитеты стран, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган в КНР) Ли Чжаньшу.

"Необходимо совместными усилиями противостоять протекционизму и вмешательству извне, совместно защищать национальные суверенитеты. Мы должны в сложных современных условиях наращивать усилия по преодолению вмешательства извне и попыток сдерживать развитие Китая и России, — отметил Ли Чжаньшу на закрытии пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральными Собранием РФ и ВСНП.

По его словам, некоторые страны мира используют неправительственные, некоммерческие организации, чтобы навредить двухсторонним отношениям Китая и России.

Представитель КНР добавил, что необходимо также укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах.

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. 1 октября 2019 года отмечается 70-летие образования КНР.