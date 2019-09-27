«Недостойный фарс»: Россия хочет лишить США заседаний ГА ООН

Комиссия по разоружению Генеральной ассамблеи ООН, известная как Первый комитет, должна быть перенесена из США в другую страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает журнал «Международная жизнь».

«Мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания Первого комитета проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США. Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества», — подчеркнул замглавы МИД.

По словам Рябкова, далеко не только Россия «страдает» от американского «высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс». Он добавил, что США пренебрегают международными соглашениями, заключенными после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1947 году.

Дипломат убежден, что проблема «высветилась во весь рост», а Вашингтон занял позицию, игнорирующую российские обращения.

Поводом для возмущения Рябкова стал скандал вокруг невыдачи США въездных виз ряду российских дипломатов, которые должны были приехать на мероприятия ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визы не были выданы «по техническим причинам», но объяснения американской стороны являются «несостоятельными».

Российское внешнеполитическое ведомство обвинило американцев в неисполнении прямых обязательств по линии ООН.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию позором для США. Он рассказал также газете «Коммерсантъ», что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону , находящемуся под санкциями.

Лавров заявил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию „американской исключительности“. В ответ на демарш Госдепа российский министр пообещал устроить „сюрприз“.

»Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — добавил Лавров.

Как сообщает ФАН, в Госдепартаменте США прокомментировали невыдачу виз российским дипломатам.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — заявили в Госдепе.

Американские дипломаты подчеркнули, что «визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством». Причину отказа россиянам в визах они не назвали.

«Это означает, что сотрудники американского посольства вообще не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США. Для них ООН — это такой домашний кинотеатр, где разные фильмы показывают, а и они свободны в том, чтобы кого-то допускать или не допускать к просмотру», — подчеркнул парламентарий.

По словам Толстого, имеет смысл изменить ситуацию, если американские дипломаты не понимают разницы между кинотеатром и штаб-квартирой ООН. В частности, он предложил отозвать аккредитацию у американских сотрудников ООН.

Еще в апреле 2019 года МИД России обвинил США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН.

«Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.

В марте 2018 года российский постпред Василий Небензя обвинил США в злоупотреблении правами государства, принимающего штаб-квартиру ООН. Он подчеркнул, что статус персонала постпредств на территории США регулируется конвенцией об иммунитетах ООН.

«Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания», — заявил постпред.

Комплекс зданий штаб-квартиры ООН на Манхэттене представляют собой «международную зону, принадлежащую всем государствам-членам». Тем не менее, район Тертл-Бэй между 42-й и 48-й стрит остается в пределах судебной юрисдикции США.