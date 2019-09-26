Лужков поделился воспоминаниями о Жаке Шираке

«Очень хорошо относился к России»: Лужков о Жаке Шираке

«Мы с ним имели много контактов. В 1993 году он очень активно поддерживал те преобразования, которые были в нашей стране. Это человек, который безусловно симпатизировал России. Когда он был мэром Парижа мы с ним многократно встречались. Его поддержка, в то время больше поддержка морального плана, но она была существенна. Она была необходима новой власти в России. Он помогал нашей стране и в те времена, когда у нас не работала промышленность, сельское хозяйство не обеспечивало население продуктами питания. Его поддержка была всем необходима в России. Жалко. Очень жалко», — заявил Лужков.

Бывший столичный градоначальник также рассказал историю о том, как в 1993 году у него возникли проблемы с сердцем. Жак Ширак, узнав про это, прибыл в больницу, где лежал Лужков, чтобы поддержать его.

«Этот его шаг тоже о многом говорит», — поделился воспоминаниями Юрий Михайлович.

Утром в четверг, 26 сентября, во Франции ушел из жизни бывший президент страны Жак Ширак. Ему было 86 лет.

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007 год. За свою политическую карьеру он также был мэром Парижа и премьер-министром Франции.