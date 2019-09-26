Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Очень хорошо относился к России»: Лужков о Жаке Шираке 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Лужков поделился воспоминаниями о Жаке Шираке
Фото: РИА Новости
Экс-мэр Москвы прокомментировал смерть бывшего президента Франции.
Жак Ширак очень хорошо относился к России и поддерживал демократические преобразования в нашей стране. Об этом «Звезде» рассказал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, комментируя трагическую новость о смерти бывшего президента Франции.
«Мы с ним имели много контактов. В 1993 году он очень активно поддерживал те преобразования, которые были в нашей стране. Это человек, который безусловно симпатизировал России. Когда он был мэром Парижа мы с ним многократно встречались. Его поддержка, в то время больше поддержка морального плана, но она была существенна. Она была необходима новой власти в России. Он помогал нашей стране и в те времена, когда у нас не работала промышленность, сельское хозяйство не обеспечивало население продуктами питания. Его поддержка была всем необходима в России. Жалко. Очень жалко», — заявил Лужков.
Бывший столичный градоначальник также рассказал историю о том, как в 1993 году у него возникли проблемы с сердцем. Жак Ширак, узнав про это, прибыл в больницу, где лежал Лужков, чтобы поддержать его.
«Этот его шаг тоже о многом говорит», — поделился воспоминаниями Юрий Михайлович.
Утром в четверг, 26 сентября, во Франции ушел из жизни бывший президент страны Жак Ширак. Ему было 86 лет.
Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007 год. За свою политическую карьеру он также был мэром Парижа и премьер-министром Франции.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле оценили слова Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс В Кремле оценили слова Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс Путин направил супруге Ширака соболезнования Путин направил супруге Ширака соболезнования В НАТО подтвердили получение письма Владимира Путина с предложением о моратории на развертывание РСМД В НАТО подтвердили получение письма Владимира Путина с предложением о моратории на развертывание РСМД
Комментарии
Политика , В мире , Жак Ширак , Юрий Лужков , Москва , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии263
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма682
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка13
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева
Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева22
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение