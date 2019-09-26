В Крыму захотели разместить у себя штаб-квартиру ООН

Крым как самый безопасный регион в мире является наилучшим местом для размещения штаб-квартиры ООН, заявил депутат крымского парламента, руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации. В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Ялту, чтобы снять все спекуляции относительно "аннексии" Крыма.
"Крым на сегодня является самой безопасной точкой на всей планете. Поэтому целесообразно перенести штаб-квартиру ООН в Крым, чтобы впредь не совершалось таких грубых дипломатических ошибок, как отказ в визах представителям делегаций из других стран. Крым очень уважительно и внимательно относится как к народным дипломатам, так и дипломатам, которые осуществляют свою деятельность на профессиональной основе. Мы будем рады всех видеть в Крыму", — сказал РИА Новости Шонус.
По его словам, Крым уже был площадкой проведения мероприятий по решению мировых вопросов — примером тому Ялтинская конференция 1945 года, на которой лидеры трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — оговорили вопросы установления послевоенного мирового порядка.
"Крым генетически является местом, где должны решаться вопросы мирового уровня", — подчеркнул Шонус.
Эту идею поддержал еще один депутат крымского парламента Юрий Гемпель.
"Перенос штаб-квартиры ООН в Крым станет значимым и весовым международным решением. Кроме того, это будет престижно для ООН. Их центральные учреждения будут располагаться не на задворках мира, как сейчас, а в европейской части континента, на котором сосредоточены ведущие страны мира", — сказал Гемпель РИА Новости.
Он добавил, что Крым готов стать площадкой для размещения и штаб-квартиры ООН, и других международных организаций.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя ситуацию назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.