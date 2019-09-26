В Крыму захотели разместить у себя штаб-квартиру ООН

В Крыму заявили о готовности разместить у себя штаб-квартиру ООН

Крым как самый безопасный регион в мире является наилучшим местом для размещения штаб-квартиры ООН , заявил депутат крымского парламента, руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.

"Крым на сегодня является самой безопасной точкой на всей планете. Поэтому целесообразно перенести штаб-квартиру ООН в Крым, чтобы впредь не совершалось таких грубых дипломатических ошибок, как отказ в визах представителям делегаций из других стран. Крым очень уважительно и внимательно относится как к народным дипломатам, так и дипломатам, которые осуществляют свою деятельность на профессиональной основе. Мы будем рады всех видеть в Крыму", — сказал РИА Новости Шонус.

По его словам, Крым уже был площадкой проведения мероприятий по решению мировых вопросов — примером тому Ялтинская конференция 1945 года, на которой лидеры трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — оговорили вопросы установления послевоенного мирового порядка.

"Крым генетически является местом, где должны решаться вопросы мирового уровня", — подчеркнул Шонус.

Эту идею поддержал еще один депутат крымского парламента Юрий Гемпель

"Перенос штаб-квартиры ООН в Крым станет значимым и весовым международным решением. Кроме того, это будет престижно для ООН. Их центральные учреждения будут располагаться не на задворках мира, как сейчас, а в европейской части континента, на котором сосредоточены ведущие страны мира", — сказал Гемпель РИА Новости.

Он добавил, что Крым готов стать площадкой для размещения и штаб-квартиры ООН, и других международных организаций.