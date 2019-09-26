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Памфилова оценила возможность переноса единого дня голосования в России 

РИА Новости + ещё 1 42 минуты назад
В России подумают о переносе единого дня голосования
Фото: РИА Новости
Вопрос о переносе единого дня голосования в России будет время от времени подниматься, но его предстоит долго обсуждать, так как высказывается много противоречивых предложений, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября.
"Это (последнее предложение о переносе — ред.) предложение было отвергнуто на предыдущем заседании рабочей группы в Администрации президента. У всех очень много предложений, и все они противоречивы: одни предлагают выборы в апреле, другие — в ноябре или октябре, третьи — альтернативные варианты. Этот вопрос еще надо долго обсуждать", — сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
По ее словам, предложения по переносу дня голосования будут время от времени подниматься.
"Вопрос в том, найдется ли компромисс, потому что одни утверждают, что страна большая: в апреле здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо; в сентябре здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо. Найти взаимоприемлемое для всех решение оказалось сложнее, чем по многим другим вопросам", — считает Памфилова.
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Комментарии1
Политика , Общество , Элла Памфилова , Администрация Президента РФ , Центризбирком России , РИА Новости
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