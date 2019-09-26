В России подумают о переносе единого дня голосования

Памфилова оценила возможность переноса единого дня голосования в России

Элла Памфилова. Вопрос о переносе единого дня голосования в России будет время от времени подниматься, но его предстоит долго обсуждать, так как высказывается много противоречивых предложений, заявила глава ЦИК

Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября.

"Это (последнее предложение о переносе — ред.) предложение было отвергнуто на предыдущем заседании рабочей группы в Администрации президента. У всех очень много предложений, и все они противоречивы: одни предлагают выборы в апреле, другие — в ноябре или октябре, третьи — альтернативные варианты. Этот вопрос еще надо долго обсуждать", — сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

По ее словам, предложения по переносу дня голосования будут время от времени подниматься.