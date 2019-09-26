В Кремле ответили на предложение Лукашенко по Донбассу

В Кремле оценили инициативу Лукашенко по миротворцам в Донбассе

«Это новое предложение. В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса», — заявил Песков журналистам, его слова приводит «Интерфакс».

При этом Песков указал, что в тексте минских соглашений нет пунктов, указывающих на возможность реализовать предложение белорусского лидера.

«В тексте Минских договоренностей и в плане действий такого пункта нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения обязательств, прописанных в минских соглашениях, подчеркнул Песков.

Ранее в четверг Александр Лукашенко предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев и взять под контроль 400-километровый отрезок российско-украинской границы, если на это дадут согласие Киев и Москва.