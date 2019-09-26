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В Кремле оценили инициативу Лукашенко по миротворцам в Донбассе 

Рамблер + ещё 60 30 минут назад
В Кремле ответили на предложение Лукашенко по Донбассу
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворцев в Донбасс.
«Это новое предложение. В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса», — заявил Песков журналистам, его слова приводит «Интерфакс».
При этом Песков указал, что в тексте минских соглашений нет пунктов, указывающих на возможность реализовать предложение белорусского лидера.
«В тексте Минских договоренностей и в плане действий такого пункта нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения обязательств, прописанных в минских соглашениях, подчеркнул Песков.
Ранее в четверг Александр Лукашенко предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев и взять под контроль 400-километровый отрезок российско-украинской границы, если на это дадут согласие Киев и Москва.
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Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Интерфакс , Киев
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