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Захарова жестко высказалась о пуле Зеленского 

Рамблер 21 минуту назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН примером отвлечения внимания и дезинформации. Такое заявление она сделала в эфире программы «60 минут», выпуск опубликован на YouTube.
Во время своего выступления Зеленский рассказал об украинском оперном певце Василии Спиваке, который погиб в Донбассе. Во время речи президент показал пулю и заявил, что именно ею был убит Спивак. Он отметил, что пуля стоит десять долларов, «и на нашей планете это стоимость человеческой жизни». Также Зеленский цитировал Ремарка и Хемингуэя.
По мнению Захаровой, Зеленского подставили люди, посоветовавшие не ездить в ООН «с пустыми руками».
«Они не сказали ему главное: в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы. <…> Вопрос не в красоте цитат и фраз, вопрос в видении развития мира и вклада собственного государства в решение крупнейших мировых или региональных вопросов», — заявила она.
Представитель МИД также отметила, что команда Зеленского молодая, но, видимо, «не до конца он ее обновил».
«Кто-то из порошенковских людей там затесался. Методология выступления на Генассамблее осталась та же самая», — объяснила дипломат.
По ее словам, в своей речи Зеленский пытался отвлечь внимание людей от главного, продемонстрировав классический пример дезинформации.
«Когда показывают пулю и говорят, что эта пуля убила оперного певца <…>, — это неправда. Эта пуля убила боевика, который сражался в рядах «Правого сектора» [запрещенная в РФ экстремистская организация — прим.ред.]. <…> Это не оперная дива, которая случайно пала жертвой», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, Спивак сам сделал выбор и занял одну из сторон в братоубийственной войне.
«Все, что было подготовлено для Зеленского на Генассамблею, — это такая подстава», — заключила Захарова.
В своем выступлении Зеленский призвал бороться за «новую человеческую ментальность» без агрессии, гнева и ненависти. Также он заявил, что хочет, чтобы его речь назвали «15-ю минутами, изменившими мир».
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