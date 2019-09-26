The American Conservative (США): Европа-Россия: грядет перезагрузка?

The American Conservative (США) хвалит президента Автор публикации вхвалит президента Макрона за ни к чему не обязывающую фразу о «конце западного господства» в мире, видя в ней предложение помириться с Россией . При этом он согласен, что мириться с РФ не готова даже элита ЕС , не говоря уже об элите США. А значит, оборонные меры России можно понять — таков вывод статьи.

Пока политики США цепляются за риторику холодной войны, руководители типа Эммануэля Макрона начинают осознавать новые реалии многополярного мира.

После российской аннексии Крыма в 2014 году отношения между США, Европой и Россией попали в зависимость от ситуации на Украине . Но существовавший в то время однополярный мир сегодня распадается. То, как Европа отнесется к упадку значимости и актуальности США, существенно повлияет на ее будущее, в котором может воцариться мир и процветание, а могут и разразиться разрушительные конфликты.

Так уж получилось, что американские политики продолжают видеть в России глобальную угрозу, рассматривая ее через призму внутренней политики. Но Европа, судя по всему, разобралась в этой ситуации, и некоторые лидеры пошли в более правильном и разумном направлении.