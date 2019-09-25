Лавров назвал цель расширения НАТО

"Когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом — мы внутри альянса объявлены врагом — и затруднить развитие нашей страны", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

"Ничего для безопасности НАТО не приобретено в результате присоединения Черногории, Македонии, которая туда вступает. Во втягивании Сербии в НАТО для безопасности альянса никакого смысла не заключено. А отсюда цель только одна — сдерживать Российскую Федерацию, причем сдерживать агрессивно", — добавил министр.

Российская сторона ранее заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. В Москве заявляли, что будут реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.