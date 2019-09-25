Лавров оценил позицию США по ДРСМД

Лавров назвал позицию США по ДРСМД хамской

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамской позицию США , которые ставили условием сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полную ликвидацию российских ракет.

"Мы пригласили американцев на демонстрацию этой ракеты, предложили провести для них специальный брифинг. Но и от этого она категорически отказалась. США успокоит только полное уничтожение ракет, пусковых установок и всего сопряженного оборудования под американским контролем. Это достаточно хамская позиция", — сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"И мало того, что они сами отказались приехать на полигон, чтобы посмотреть на эту ракету, — они запретили своим союзникам по НАТО туда ехать. Приехали только болгары, турки и греки. Ослушались гегемона. А когда мы спрашивали немцев, французов и другие крупные страны НАТО, почему они не поехали — неужели у них нет собственного мнения? Они отвечали, что американцы их убедили, что показ будет бутафорским", — добавил он.

По словам Лаврова, все это было сделано, что обвинить РФ в нарушении ДРСМД и довести дело до развала договора.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия предложила США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает ДРСМД, но американцы отказались. Он напомнил, что после этого РФ сделала открытый многосторонний показ данной ракеты в парке "Патриот", куда приехали многие иностранные делегации, однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО.