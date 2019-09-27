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Захарова ответила на заявления о причастности РФ к скандалу вокруг Трампа 

Российская Газета + ещё 37 13 часов назад
Захарова ответила на заявления о причастности РФ к скандалу вокруг Трампа
Фото: Российская Газета
«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула „скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины“, то по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Пелоси заявила, что, по ее мнению, Россия приложила руку к случившемуся.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Ровно два месяца спустя была опубликована стенограмма беседы. Политические противники президента США, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что Трамп с помощью Киева пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Демократы заявили о начале расследования для процедуры импичмента.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Джозеф Байден
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