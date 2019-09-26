«Неприятный эпизод»: Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить военную базу РФ

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможности создания российской авиабазы в Белоруссии. Позднее обе стороны заявили о ведении переговоров на эту тему. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко , назвав политической "шумиху" в СМИ вокруг этой темы, отметил, что с военной точки зрения размещение российской военной авиабазы не нужно ни Москве, ни Минску.

В интервью газете "Коммерсант" Сергей Лавров подчеркнул, что главное — содержание, а не форма. И добавил, что по содержанию президент Белоруссии неоднократно, в том числе отвечая на вопросы о базе, говорил, что Белоруссия на все 100 процентов является союзником России, и что вооруженные силы Белоруссии нужно рассматривать, как "защищающие нашу общую территорию и наши общие интересы".

Глава МИД РФ сказал, что Россия тоже не на 100 процентов разделяет внешнеполитические установки Белоруссии, но это ничего не значит. У РФ и Белоруссии есть программа совместных действий по внешней политике, и такой программы у России больше нет ни с кем. В документе детально расписаны совместные шаги, которые будут предприниматься, сообщает РИА Новости.