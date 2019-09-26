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«Неприятный эпизод»: Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить военную базу РФ 

Вести.Ru + ещё 8 33 минуты назад
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать российскую военную базу, отметив, что это неприятный эпизод, но главное — что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможности создания российской авиабазы в Белоруссии. Позднее обе стороны заявили о ведении переговоров на эту тему. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав политической "шумиху" в СМИ вокруг этой темы, отметил, что с военной точки зрения размещение российской военной авиабазы не нужно ни Москве, ни Минску.
В интервью газете "Коммерсант" Сергей Лавров подчеркнул, что главное — содержание, а не форма. И добавил, что по содержанию президент Белоруссии неоднократно, в том числе отвечая на вопросы о базе, говорил, что Белоруссия на все 100 процентов является союзником России, и что вооруженные силы Белоруссии нужно рассматривать, как "защищающие нашу общую территорию и наши общие интересы".
Глава МИД РФ сказал, что Россия тоже не на 100 процентов разделяет внешнеполитические установки Белоруссии, но это ничего не значит. У РФ и Белоруссии есть программа совместных действий по внешней политике, и такой программы у России больше нет ни с кем. В документе детально расписаны совместные шаги, которые будут предприниматься, сообщает РИА Новости.
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Комментарии4
Политика , Видео , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Минск , Москва
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