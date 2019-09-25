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В Госдуме призвали Зеленского аргументировать слова об агрессии России 

РИА Новости 1 час назад
Россия попросила Зеленского объясниться
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить и аргументировать свои слова о ведении Россией войны в центре Европы.
Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы — на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.
"Складывается впечатление, что Зеленский случайно перепутал речи, взяв текст своего предшественника (Петра) Порошенко. Подобные заявления — это не номер комедийного жанра, а ООН — не место для сказок, предположений, вранья и выдумок. Тут за каждое слово нужно нести ответственность. Зеленскому стоит объяснить и аргументировать свои слова, которые прозвучали с высокой трибуны, после чего извиниться перед Россией", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, на Украине руками предыдущей киевской власти и ее западных кураторов развязана гражданская война, Россия в ней не является стороной конфликта.
"Своими заявлениями Зеленский стремится удержаться в топе антироссийского сообщества. Мы надеемся на благоразумие киевских властей. Пока они заняли удобную позицию, пытаясь обвинить другую страну в войне, которую развязали сами", — подчеркнул депутат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Комментарии
Политика , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Шеремет , ООН , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости
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