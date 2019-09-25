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В Госдуме назвали чрезмерно вежливым разговор Трампа и Зеленского 

RT на русском 1 час назад
В Госдуме оценили разговор Трампа и Зеленского
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление Министерства юстиции США о том, что после рассмотрения содержания разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского не было выявлено нарушений законодательства Соединённых Штатов.
«Я читал стенограмму. На мой взгляд, разговор был даже чрезмерно вежливым. Дональд Трамп ставил вопрос о том, что необходимо разобраться в ситуации с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, изучить все материалы. Тон беседы был уважительным, не оказывалось никакого давления», — считает депутат.
По его словам, оппоненты Трампа, «возможно, хотели дать понять, что им не нравятся попытки американского лидера преследовать Байдена».
«Думаю, данная история излишне политизирована. Это их внутренние интриги и противостояния. Видимо, те кто пытался инициировать импичмент, хотели таким образом отстоять честь семьи Байденов», — сказал Морозов.
Ранее Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
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Комментарии
Политика , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Антон Морозов , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Министерство юстиции США
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