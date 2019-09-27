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Лавров встретился с Помпео в Нью-Йорке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Лавров встретился с Помпео в Нью-Йорке
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На полях Генассамблеи ООН началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва хотела, чтобы на этой встрече Лавров и Помпео сконцентрировались на улучшении отношений двух стран, однако они вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, которые Вашингтон ввел на этой неделе, передает РИА «Новости».
Накануне Соединенные Штаты ввели новые санкции за снабжение российских сил в Сирии. МИД России назвал новые ограничения «абсолютно неприемлемыми».
Также напомним, что визы в США не смогли получить в срок 10 человек из российской делегации на ГА ООН, хотя документы были поданы вовремя.
Россия в ответ предложила провести заседание первого комитета ГА ООН не в США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Кавказ , США , Виза в США , Сергей Лавров , Анатолий Антонов , Генассамблея ООН , МИД , ООН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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