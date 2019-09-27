Лавров встретился с Помпео в Нью-Йорке

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва хотела, чтобы на этой встрече Лавров и Помпео сконцентрировались на улучшении отношений двух стран, однако они вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, которые Вашингтон ввел на этой неделе, передает РИА «Новости».

Накануне Соединенные Штаты ввели новые санкции за снабжение российских сил в Сирии. МИД России назвал новые ограничения «абсолютно неприемлемыми».

Также напомним, что визы в США не смогли получить в срок 10 человек из российской делегации на ГА ООН , хотя документы были поданы вовремя.

Россия в ответ предложила провести заседание первого комитета ГА ООН не в США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.