Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договорённостями», — приводит ТАСС слова Лаврова.

По словам министра, «главное, что президент Украины это сказал».

Ранее дипломатический источник сообщил, что краткий контакт Лаврова и Зеленского состоялся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.