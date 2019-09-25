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ЕС назвал объем оказанной Украине помощи беспрецедентным 

РИА Новости 18 минут назад
В ЕС назвали беспрецедентным объем помощи Украине
Фото: РИА Новости
Евросоюз считает беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине европейской стороной помощи, ее наращивание связано с прогрессом в проведении Киевом необходимых реформ, заявила в среду РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны.
"Поддержка Украины со стороны ЕС беспрецедентна. За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза", — заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
По ее словам, "ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовал более 15 миллиардов евро в виде субсидий и займов для поддержки процесса реформ, при этом выдвигая твердые условия для дальнейшего прогресса".
"И эти цифры не включают многочисленные взносы отдельных государств-членов ЕС, оказанные в рамках двусторонней поддержки Украины", — отметила собеседница.
Она добавила, что позиция ЕС была "последовательной" и заключалась в том, что "чем больше Украина реформирует, тем больше ЕС поддерживает".
"За последние пять лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой ЕС, Украина достигла большего, чем за два десятилетия до этого", — заявила она.
В частности, общий объем макрофинансовой помощи, предоставленной Украине ЕС с 2014 года, достигнет 3,3 миллиарда евро, что, по оценке ЕК, "является самым большим объемом такой помощи, направленным в какую-либо страну вне ЕС".
Еще 3 миллиарда евро были предоставлены в виде кредитов Европейского инвестиционного банка в период с 2014 по конец 2016 года, 3,5 миллиарда евро инвестиций в 2014-2017 годах поступили от Европейского банка реконструкции и развития. Крупные вложения в объеме 1,16 миллиарда евро поступили по линии программ "Европейского соседства".
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Майя Косьянчич , Дональд Трамп , ЕС , Европейский банк реконструкции и развития , РИА Новости , Киев , США
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